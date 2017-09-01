Проект из Коми стал победителем конкурса проектов по инициативному бюджетированию

30 августа жюри конкурса реализованных проектов по инициативному бюджетированию определило имена лауреатов по трем номинациям, сообщает Комитет гражданских инициатив.

В номинации "Самый оригинальный проект" (оценивалась новизна, наличие творческой составляющей в противовес типовым решениям) победителем стал этнофестиваль "Обряды народов Республики Коми" в с.Подчерье.

Этнофестиваль был призван показать национальные обряды, традиции так, чтобы это было интересно, познавательно и увлекательно. По словам авторов проекта, обустройство территории для мероприятия играет огромное значение: оно должно помочь создать благоприятную и естественную среду, сформировать необходимую атмосферу для передачи скрытых, но очень важных смыслов обрядовых действий, и духовной составляющей разных народов республики. В рамках проекта были приобретены шатры, установлены скамейки и урны, сцена для участников и зрителей этнофестиваля, организована дегустация национальной кухни.

В номинации "Общественное участие" (оценивалось количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта) выиграл проект "Ремонт и гравирование улиц с.Нижнечерекулево Илишевского района Республики Башкортостан. А в номинации "Общественное партнерство" (оценивался размер софинансирования со стороны населения и бизнеса) призером стал проект из Ульяновской области Благоустройство центральной части города Инза.

Каждый победитель получит по 100 тысяч рублей на софинансирование будущего проекта. Церемония оглашения победителей состоится на форуме БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры", который пройдет 21-22 сентября 2017 года в Уфе.

"Мы поздравляем победителей и благодарим всех авторов проектов за участие в конкурсе. Количество поданных заявок и широкая география участников подтверждают эффективность практик инициативного бюджетирования и рост их популярности на территории России. Активное участие граждан в бюджетном процессе – залог прозрачного и целевого расходования средств", - сказала член жюри конкурса, специалист Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, куратор проекта "Открытый бюджет" Евгения Тимохина.

Напомним, что инициативное бюджетирование — это механизм, позволяющий гражданам участвовать в определении приоритетов при распределении бюджетных средств и дальнейшем контроле за реализацией отобранных проектов.

Заявки на конкурс можно было подавать с 19 апреля по 15 августа 2017 года. Всего на портале инициативного бюджетирования (http://budget4me.ru) было опубликовано 296 проектов из 19 регионов России.

Лидером по количеству поданных заявок стал Ставропольский край (96 заявок). Также активное участие в конкурсе приняли Кировская (47заявок), Тверская (26 заявок), Ульяновская (30 заявок), Ярославская (24 заявки) области и республика Башкортостан (35 заявок).

Наиболее актуальными оказались проекты по благоустройству территорий (64 проекта), ремонту или строительству объектов культуры (59 проектов) и спорта (37 проектов).

В состав инициативных групп, определявших приоритетные направления финансирования, вошли 2 303 активных горожанина, а благополучателями реализованных инициатив стали почти 3,5 миллиона человек.

На реализацию всех проектов, участвующих в конкурсе, было потрачено около 780 млн рублей, причем всего 5% от этой суммы – собственные средства граждан. Более 70% денег составляют средства региональных и муниципальных бюджетов, порядка 25% – приходится на финансовую помощь со стороны бизнеса.

Конкурс проектов по инициативному бюджетированию, проводимый Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив, проходил в два этапа: в первом туре народное голосование определило 25 проектов-финалистов. В шорт-лист вошли 11 проектов из Республики Башкортостан, 7 проектов из Ульяновской области, по 2 - из Алтайского края и Ярославской области и по 1 – из Республики Коми, Кировской и Тверской областей.

На втором этапе имена лауреатов определила конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Всемирного банка, эксперты в области инициативного бюджетирования. В их числе специалист Фонда Кудрина по поддержке гражданских инициатив, куратор проекта "Открытый бюджет" Евгения Тимохина и руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, руководитель направления "Инициативное бюджетирование" Комитета гражданских инициатив Владимир Вагин. Возглавляет конкурсную комиссию директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе Минфина РФ Сергей Романов.