Энергетики предупреждают жителей Мандача о плановых отключениях электроэнергии

30 августа 2017 года, 17:55 | Сыктывдинский
Фото из архива "Комиинформа"

Жители пос. Мандач Сыктывдинского района обратились в "Комиинформ" с просьбой разобраться в ситуации.

По их словам, они испытывают неудобства в связи с частым отключением электроэнергии. Из-за обесточивания холодильников портятся продукты, без телевизора люди скучают.

В "Комиэнерго" "Комиинформу" пояснили, что компания проводит работы по расчистке трассы воздушной линии 10 кВ от подстанции 110/10 кВ "Зеленец" от древесно-кустарниковой растительности. Для этого вводятся плановые ограничения электроснабжения потребителей поселка Мандач Сыктывдинского района.

Филиал просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам: все работы направлены на повышение надежности и качества электроснабжения, в том числе в осенне-зимний период.

В компании пояснили, что линия протяженностью 40 км является тупиковой. В преддверии зимы здесь запланирована расчистка 5 га просеки. Для безопасного проведения работ линию необходимо отключать. Перерывы в электроснабжении осуществляются 1-2 раза в неделю в будни в дневное время, и длятся не более 3 часов. На более длительный период ограничения электроснабжения предусмотрен дизельгенератор. Все работы согласовываются с главой сельского поселения "Мандач".

Информацию о планируемых отключениях можно узнать у диспетчера Сыктывдинского РЭС ПО "Южные электрические сети" 8(8212) 22-76-91, или по телефону горячей линии Комиэнерго 8-800-250-17-00.

Ольга Полина

  Ключевые слова: электроэнергия
  Рубрика: Общество
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