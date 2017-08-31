Активисты ОНФ в Коми приступили к использованию спутниковых снимков

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми впервые отметили на карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" экологически опасные объекты, которые видны из космоса. Спутниковые фотоснимки свалок под Воркутой и Емвой через интерактивный ресурс направили сами граждане. Общественники отмечают, что использование космических снимков в проекте Народного фронта расширит возможности в борьбе за чистоту природы, и предложили шире использовать ресурс.

Спутниковый снимок территории рядом с Воркутой зафиксировал свалку в тундровой зоне в 1,5 км к востоку от улицы Автозаводской: залежи мусора здесь хорошо прослеживаются из космоса – они находятся вдоль объездной дороги недалеко от расположенной в этом районе вертолетной площадки. Житель города, отметив экологически опасный объект, пояснил на карте свалок проекта Народного фронта о том, что это "вечная свалка", с которой вынуждены существовать растения и животные в условиях уязвимой зоны тундры и вечной мерзлоты.

Второй космический снимок со свалкой предоставил житель Емвы. Мусорный объект расположен рядом с городом в местечке Ачим в районе 122 км трассы Сыктывкар – Ухта. "Решил с помощью снимков со спутника отметить эту свалку, поскольку не было возможности сделать фото. Данные со спутника наглядно демонстрируют местоположение объекта", – сообщил житель Емвы.

Эксперты ОНФ в Коми приступили к работе по сигналам на основе космических снимков: соответствующие обращения с информацией о свалках будут направлены в министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта республики и управление Роспотребнадзора по Коми.

"Необходимо отметить, что использование космических снимков в проекте ОНФ "Генеральная уборка" – это важная и нужная новация, которую легко и удобно применять, так как информация со спутников находится в открытом доступе на поисковых интернет-ресурсах. Призываем граждан использовать данный формат. Самое важное то, что информация со спутников показывает четкую картину, в том числе надзорным органам, о том, где располагаются свалки. Это дает возможность без лишних задержек начать процессуальные действия по проверке, составлению протоколов о нарушениях, возбуждению административных дел и дальнейшие действия по ликвидации свалок", – пояснил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в Коми Михаил Ковалев.

В Коми на карте свалок проекта ОНФ "Генеральная уборка" на сегодняшний день отмечено 162 объекта. В работе по ликвидации находятся 90 свалок, ликвидировано 39. Постепенно

ликвидируются и дома-свалки, которые были отмечены на интерактивном ресурсе Народного фронта: ранее в Сыктывкаре был снесен и убран мусорный дом по адресу: улица Серова, 41. Недавно в столице региона ликвидирован очередной дом-свалка по адресу: улица Банбана, 19.