Благодаря "Народному бюджету" в сыктывдинских поселках отремонтируют четыре колодца

В посёлках Позялэм и Усть-Пожег Сыктывдинского района в рамках реализации проекта "Народный бюджет" к 1 октября будет отремонтировано четыре общественных колодца

С такой просьбой к главе Республики Коми Сергею Гапликову обратилась жительница посёлка Усть-Пожег. В ходе приёма граждан по личным вопросам, который регулярно проводится главой региона по поручению Президента России Владимира Путина, женщина попросила выделить дополнительные средства для замены конструкции четвёртого питьевого источника. Изначально средства "Народного бюджета" были заложены на ремонт трёх колодцев.

"Олег Амвросиевич [Олег Лажанев, руководитель администрации Сыктывдинского района – прим.], в течение месяца завершите работу и предоставьте мне фотографический отчёт. А Вы мне [обращается к заявителю] сообщите, пожалуйста, в письменной форме по результатам исполнения. Если что-то вдруг не будет устраивать, смело пишите. В этом случае я придам дополнительный импульс", - заявил Глава Республики Коми.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц. Всем жителям, обратившимся на приём к главе региона, будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством. Решение вопросов, с которыми обращаются жители, держатся на контроле Администрации главы Республики Коми, сообщает пресс-служба главы РК.