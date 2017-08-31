Системы ЖКХ Сыктывкара в среднем готовы к зиме на 90%

По данным на 29 августа жилфонд столицы региона на 75% готов к отопительному сезону. Для сравнения, месяц назад готовность достигала лишь 15%. Об этом на общегородской планерке 30 августа рассказал руководитель управления ЖКХ Александр Гонтарь. Также к зиме готовы 28 из 30 котельных.

"Тепловые сети подготовлены на 91%, водопроводные сети – 96%, канализационные сети – 82%, - уточнил А.Гонтарь. – Заменено 76% ветхих тепловых сетей, 100% ветхих водопроводных сетей и 96% ветхих канализационных сетей".

По его словам, ресурсоснабжающие организации проводят испытания сетей на прочность. Уже проведены испытания на 409 километрах тепловых сетей из 420 (97 процентов). Проведена подготовка к отопительному периоду учреждений соцсферы. По плану идет промывка и гидравлика тепловых сетей.