Системы ЖКХ Сыктывкара в среднем готовы к зиме на 90%

31 августа 2017 года, 7:55 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

По данным на 29 августа жилфонд столицы региона на 75% готов к отопительному сезону. Для сравнения, месяц назад готовность достигала лишь 15%. Об этом на общегородской планерке 30 августа рассказал руководитель управления ЖКХ Александр Гонтарь. Также к зиме готовы 28 из 30 котельных.

"Тепловые сети подготовлены на 91%, водопроводные сети – 96%, канализационные сети – 82%, - уточнил А.Гонтарь. – Заменено 76% ветхих тепловых сетей, 100% ветхих водопроводных сетей и 96% ветхих канализационных сетей".

По его словам, ресурсоснабжающие организации проводят испытания сетей на прочность. Уже проведены испытания на 409 километрах тепловых сетей из 420 (97 процентов). Проведена подготовка к отопительному периоду учреждений соцсферы. По плану идет промывка и гидравлика тепловых сетей.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: подготовка, инфраструктура, ЖКХ
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:15 30.08.2017
Наталья Михальченкова: "Важно, чтобы жители Инты понимали: у города есть не только сегодня, но и уверенное завтра"
15:55 30.08.2017
Учреждения соцсферы Сыктывкара готовы к новому учебному году
15:08 30.08.2017
Мэрия Сыктывкара готова дальше работать с осужденным главой Седкыркеща


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
Татьяна. Помогу в уходе за тяжелобольными людьми. Не хватает общения. (Удорский район)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео