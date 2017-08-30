В Сыктывкаре судят юных наркосбытчиков

В Сыктывкаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконном сбыте наркотических средств

Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя и его сверстницы, обвиняемых в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием сети Интернет, организованной группой, в значительном размере и покушении на совершение данного преступления (ст.228.1 УК РФ).

По данным следствия, в январе-феврале текущего года фигуранты, на тот момент не достигшие совершеннолетия, вступили в организованную группу, занимающуюся сбытом наркотических средств путем "закладок" с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В марте обвиняемыми, действующими в качестве "закладчиков", совершено два эпизода сбыта наркотических средств общей массой 0,85г. Кроме того, они пытались реализовать приобретенные ранее наркотики массой не менее 14,45г., размещая их по различным адресам, однако их преступные действия были пресечены сотрудниками полиции.

По ходатайству следователя в отношении фигурантов судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.