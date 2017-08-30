Педагог-психолог: "Отдавать ребенка в первый класс с 6,5 лет можно только при интеллектуальной, социальной и мотивационной готовности"

30 августа 2017 года, 17:35 | Сыктывкар
Фото 3.bp.blogspot.com

Отдавать ребенка в первый класс с 6,5 лет можно только при наличии у него психологической, социальной, мотивационной и интеллектуальной готовности. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "В первый раз – в первый класс" рассказала педагог-психолог Республиканского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Елена Коробейникова.

Отвечая на вопрос жительницы Усть-Куломского района Ирины о том, насколько дети в 6,5 лет готовы пойти в школу, педагог-психолог пояснила: психологическая готовность включает в себя несколько аспектов.

"Ребенок должен быть готов к школе с социальной, физической, интеллектуальной и мотивационной точки зрения, - разъяснила она. – Социальная готовность проявляется в том, насколько ребенок готов познакомиться с учителем и одноклассниками, насколько ему будет комфортно в новой обстановке, интеллектуальная – в готовности получать знания и хорошо их усваивать, физическая - в способности выдерживать нагрузки, усидчивости, выполнении определенных заданий. Мотивационная готовность выражается в том, что ребенок сам хочет учиться, в не родители хотят пораньше отдать ребенка в школу, чтобы гордиться тем, что он такой маленький, а уже учится".

По словам педагога-психолога, в этом случае ребенка можно отправить в первый класс с 6,5 лет. Однако если есть возможность подарить ребенка еще один год детства, такую возможность не надо упускать, ведь уверенность в своих силах формируется именно в 6-7 лет.

"Шестилетнему ребенку придется тягаться в знаниях с одноклассниками 7-8 лет. Родителям следует определиться, кого они хотят воспитывать – успешного или несчастного первоклассника", - добавила она.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: рекомендации, психологическая готовность, первый класс
  Рубрика: Общество
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