Спасти ребенка: Более 110-ти тысяч рублей собрано в помощь Юле Разумовой за день марафона

За день участники благотворительного марафона "Спасти ребенка" в помощь Юле Разумовой из Сыктывкара собрали более ста десяти тысяч рублей.

Как сообщили "Комиинформу" в Детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра", без учета комиссии для девочки удалось собрать 88 тысяч 314 рублей, еще 23 тысячи 469 рублей пришло от благотворителей на счет общественной организации.

Благотворительный номер смс 7715 будет работать еще в течение месяца.

Напомним, Юля Разумова родилась абсолютно здоровой в 2015-м году. Прошлой осенью у девочки появились жалобы на наклон головы влево и по месту жительства ей поставили диагноз - миозит. Чуть позже Юля перестала стоять и сидеть. Сейчас она не издает звуков, не говорит, передвигается с трудом и только с помощью взрослых.

Компьютерная томография в начале января этого года показала новообразование в головном мозге.

Лечить девочку начали в Детской республиканской клинической больнице, а в начале февраля по санавиации в сопровождении реаниматологов Юлю перевезли в ННПЦ ДГОИ в Москву для дообследования и хирургического вмешательства.

2 февраля Юле сделали операцию по удалению опухоли. Она не прошла бесследно: девочке поставили трахеостому и гастростому, поскольку из-за новообразования, давившего на мозг, у ребенка нарушились некоторые важные функции в организме. Дальше ребенок перенес блоки химиотерапии и лучевой терапии.

Благодаря благотворительному фонду "Подари жизнь" у мамы есть портативное оборудование для обслуживания трахеостомы и расходные материалы на первое время. По словам Ольги Разумовой, хватит их буквально до начала сентября.

Продолжение лечения будет проходить уже в Сыктывкаре в отделении детской онкогематологии с рекомендациями федерального центра. Сейчас Юле предстоит сделать МРТ, которое в Коми для таких "сложных" малышей не проводят. Семья уже выехала на обследование в другой город.

Маме предстоит правильно обслуживать трахеостому и гастростому, которые требуют массу иностранных расходных материалов. Юле, плюс ко всему, очень нужно специальное питание для гастростомы, а также в дальнейшем - посещение консультаций федеральных лечащих врачей.

Если у вас есть желание и возможность помочь девочке, вы можете воспользоваться реквизитами фонда "Сила добра".

Важно обязательно в назначении платежа указать : благотворительный взнос для Юлии Разумовой.

Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:

- если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. ребенка;

- если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для название проекта.

Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:

Р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ СМС:

Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).

Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").

Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.