Рождественские чтения в Коми посвятят укреплению духовно-нравственных ценностей

31 августа 2017 года, 10:29 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Региональные Рождественские образовательные чтения-2017 в Коми станут площадкой для поиска ответов на вопросы, как необходимо взаимодействовать Церкви с обществом с учетом современных реалий для укрепления семейных, духовно-нравственных ценностей в обществе и социального служения.

В столице Коми на базе воскресной школы члены оргкомитета по подготовке Региональных Рождественских образовательных чтений-2017, которые запланированы на 22 – 24 ноября, обсудили их содержательное наполнение. Напомним, учредителем чтений выступает Сыктывкарская епархия.

"Возглавляет оргкомитет архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, а сопредседателем является и.о министра национальной политики Галина Габушева", - сообщил "Комиинформу" архимандрит Филипп, являющийся ответственным секретарем оргкомитета.

По его словам, тема для чтений, которые проводятся по всей стране и в православном международном сообществе, задается Патриархом Всея Руси Кириллом. Нынешние будут посвящены "Нравственным ценностям и будущему человечества".

"Направления в рамках чтений в Коми определены: "социальное служение Церкви: семья и дети", "Церковь и молодежь", "Церковь и культура", "Церковь и казачество: соработничество на благо Отечества", "Церковь и образование", "Церковь и тюремное служение", Парламентские встречи. А также: "Церковь и медицина" и "Церковь и СМИ". Это темы на сегодня наиболее актуальны", - отметил собеседник агентства.

Он также пояснил, что помимо профильных органов исполнительной власти и подведомственных учреждений участие в обсуждениях примут общественные организации и редакции СМИ.

"Кроме того, мы сегодня предварительно определились с гостями, которых пригласим в качестве лекторов на семинары, конференции и тематические секции. Мы хотим подключить к диалогу экспертов не только регионального, но и федерального уровня. Их имена сообщим позже, когда договоренности будут окончательно подтверждены", - рассказал отец Филипп.

Главная цель, по его словам, которую необходимо достигнуть по итогам чтений – это активизация сотрудничества Церкви с общественными движениями и органами власти, а также вовлечение самого населения республики, особенно молодежи, в процессы популяризации духовно-нравственных ценностей.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: рождественские чтения, религия
  Рубрика: Общество
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