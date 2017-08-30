Учреждения соцсферы Сыктывкара готовы к новому учебному году

Во всех учреждениях культуры и спорта столицы Коми подготовлены паспорта безопасности, произведена работа по дезинфекции и дератизации помещений, во всех муниципальных учреждениях установлены камеры видеонаблюдения. Об этом на общегородской планерке 30 августа сообщила замглавы администрации Сыктывкара Елена Семейкина, подчеркнув, что все учреждения получили оценку "отлично".

Замначальника управления дошкольного образования Галина Мишарина рассказала, что на подготовку 72-х муниципальных детских садов города к новому учебному году было выделено 34,9 миллиона рублей. Было устранено 33 предписания госпожнадзора и 27 предписаний управления Роспотребнадзора по Коми.

"В детских садах Сыктывкара воспитывается 20144 ребенка, работает 4251 сотрудник, из которых 1941 человек – это педагоги. Укомплектация кадрами находится на уровне 99%. При этом растет количество молодых педагогов: если в 2016 году их было 32%, то в 2017-м – 35", - рассказала Г.Мишарина.

Во всех детских садах также установлены системы видеонаблюдения, проведен косметический ремонт.

"Ежегодно нам удается на 40% обновить оборудование. В этом году заменены теневые навесы, малые архитектурные формы, закуплены спортивные площадки. Обновление составило 70%. Это повышает качество слуг, предоставляемых нашими детскими садами", - отметила она.

Замначальника управления образования города Наталья Котелина рассказала, что 1 сентября в Сыктывкаре в школы пойдет 20760 человек, из них около 23 тысяч детей будут посещать учреждения дополнительного образования. В этом году управлению удалось увеличить количество ученических мест на 75. Это позволяет сокращать проблему двухсменного образования.

"Всего в Сыктывкаре 38 муниципальных школ и 14 муниципальных учреждений допобразвания, - напомнила она. – Косметический ремонт был проведен во всех школах, а в 21 школе был выполнен текущий ремонт. Большая часть предписаний управления Роспотребнадзора (100 из 107) была выполнена полностью или частично".

По ее словам, в 2017 году управлению удалось обновить 10% учебников в библиотеках муниципальных школ. Это 82172 новые книги.

"Моложе становится и педагогический состав школ. Если в 2016 году учителей до 30 лет было 38,1 процента, то в 2017-м – уже 40,2 процента. С 1 сентября уроки в школах будет вести на 108 молодых специалистов больше", - рассказала Н.Котелина.