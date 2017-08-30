Госавтоинспекция напоминает родителям Коми о правилах поведения детей на дорогах

30 августа 2017 года, 16:00 | Сыктывкар, Удорский

В преддверии начала учебного года Госавтоинспекция Коми напоминает родителям о необходимости повторять с детьми правила безопасного поведения на дороге и интересоваться их времяпрепровождением.

Так, менее чем за сутки в Коми произошли два ЧП с участием детей. Ночью на Удоре в перевернувшемся автомобиле погиб семиклассник. За рулем "Москвича" находился его 18-летний товарищ без прав. Почему в это время ребенок находился не дома, выясняют правоохранительные органы.

В Сыктывкаре, к счастью, 10-летняя девочка, выскочившая под колеса автомобиля, отделалась испугом. Водитель успел затормозить. Ребенка увезли в ДРБ, но, убедившись, что ее здоровью ничего не угрожает, отпустили домой.

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Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой, не допускать нарушения Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и взаимовежливыми. Так же напоминаем водителям, что в случае аварии на дороге не следует покидать место аварии и в первую очередь оказать доврачебную помощь пострадавшим и вызвать сотрудников ГИБДД. Пешеходам, при передвижении необходимо быть предельно внимательными. Прежде чем перейти проезжую часть дороги даже по регулируемому пешеходному переходу, необходимо дождаться полной остановки транспортных средств.

Ольга Полина

  Ключевые слова: ребенок, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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