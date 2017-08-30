Госавтоинспекция напоминает родителям Коми о правилах поведения детей на дорогах

В преддверии начала учебного года Госавтоинспекция Коми напоминает родителям о необходимости повторять с детьми правила безопасного поведения на дороге и интересоваться их времяпрепровождением.

Так, менее чем за сутки в Коми произошли два ЧП с участием детей. Ночью на Удоре в перевернувшемся автомобиле погиб семиклассник. За рулем "Москвича" находился его 18-летний товарищ без прав. Почему в это время ребенок находился не дома, выясняют правоохранительные органы.

В Сыктывкаре, к счастью, 10-летняя девочка, выскочившая под колеса автомобиля, отделалась испугом. Водитель успел затормозить. Ребенка увезли в ДРБ, но, убедившись, что ее здоровью ничего не угрожает, отпустили домой.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой, не допускать нарушения Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах и взаимовежливыми. Так же напоминаем водителям, что в случае аварии на дороге не следует покидать место аварии и в первую очередь оказать доврачебную помощь пострадавшим и вызвать сотрудников ГИБДД. Пешеходам, при передвижении необходимо быть предельно внимательными. Прежде чем перейти проезжую часть дороги даже по регулируемому пешеходному переходу, необходимо дождаться полной остановки транспортных средств.