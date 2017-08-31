В школах Коми проведут День солидарности в борьбе с терроризмом

Работники Управленияротивопожарной службы и гражданской защиты Коми проведут классные часы в городах и районах республики и расскажут учащимся об актуальной проблеме современного общества - терроризме.

Ежегодно 3 сентября в Российской Федерации отмечается особая дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по всей стране проводятся мероприятия, посвящённые памяти жертв террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Помимо памятных мероприятий, в образовательных учреждениях проводят специальные занятия, посвящённые проблемам борьбы против терроризма и экстремизма.

Управление противопожарной службы и гражданской защиты к этой дате подготовило акцию "Будь бдителен", которая пройдёт в школах республики с 1 по 5 сентября 2017 года. Специалисты Уреждения обсудят проблемы терроризма и борьбы с ним, покажут документальные фильмы и ролики, расскажут учащимся о правилах поведения в общественных местах, раздадут информационные материалы, памятки. Помимо теоретической части урока, пройдут мастер-классы по изготовлению белого бумажного голубя. Эту птицу как символ мира ребята смогут подарить своим родственникам, друзьям или просто прохожим на улице.

В Сыктывкаре такие уроки проведут преподаватели образовательного подразделения "Учебный центр" и специалисты учреждения. В районах республики о терроризме расскажут работники территориальных подразделений противопожарной службы.

"Такие мероприятия, необходимо проводить именно с подрастающим поколением, поскольку они больше всего подвержены влиянию нового. Считаю, что эти занятия укрепляют в них чувство патриотизма, уважения к закону, развитию дружбы и человеческих взаимоотношений. Именно так мы сможем не только бороться с терроризмом, но и вовремя и эффективнее предупредить его возникновение", - отметил начальник ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" Александр Сыскин.

Напомним, что эта дата была установлена в 2005 году Федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России". Она связана с трагическими событиями, произошедшими с 1 по 3 сентября 2004 года в Северной Осетии. В результате террористического акта в школе № 1 г. Беслана погибли – 333 человека (в том числе 186 детей, 17 учителей и 11 работников силовых структур), получили ранения – более 700 жителей города и 55 сотрудников спецслужб, сообщает пресс-служба Управления.

***ГКУ РК "Управление противопожарной службы и гражданской защиты" является подведомственным учреждением Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми.