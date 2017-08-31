В Коми - более десяти тысяч свободных вакансий. Такую статистику "Комиинформу" предоставили в Службе занятости населения региона.

По свежим данным, уровень безработицы в регионе составил 1,5% от всего числа экономически активного населения и, в сравнении с показателями прошлых месяцев, остается стабильным.

В целом жителям республики на сегодняшний день доступно 10 тысяч 99 вакансий.

Официально безработными в Коми зарегистрировано 7 тысяч 107 человек, из них 423 - с особыми потребностями здоровья.

Численность зарегистрированной безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1677 человек, что составило 23,6% от общего числа граждан, ищущих работу.

В городах проживают 3924 нетрудоустроенных, в районах - 3183 человека.