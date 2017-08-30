Несмотря на решение суда, мэрия Сыктывкара готова дальше работать с осужденным главой Седкыркеща

30 августа 2017 года, 15:57 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

Администрация столицы Коми готова и дальше сотрудничать с Юрием Пелевиным, которого суд приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей.

Напомним, Сыктывкарский городской суд 28 августа огласил приговор по делу главы поселка Седкыркещ Ю.Пелевина и директора управляющей компании "ЖЭК" Александра Виноградова.

Обвиняемые в экологическом преступлении были приговорены каждый к штрафу в 150 тысяч рублей. Кроме того, осужденных обязали возместить расходы на судебную экспертизу - по 95 тысяч рублей.

На брифинге 30 августа мэр Сыктывкара Валерий Козлов заявил, что администрация готова и дальше работать с Ю.Пелевиным, если он сам будет к этому готов после судебных тяжб.

"В решении суда не указано, что он не имеет права занимать руководящие должности. Штраф, конечно, нужно выплатить. Но в целом дальнейшее наше сотрудничество зависит исключительно от желания самого Ю.Пелевина", - заключил В.Козлов.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: суд, Пелевин, козлов
  Рубрика: Общество
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