В столице Коми под колесами Hyundai Accent оказалась десятилетняя девочка

В столице Коми под колеса авто попала десятилетняя девочка. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. Инцидент на дороге произошел сегодня в 13:05.

Водитель 1988-го года рождения ехал на личном Hyundai Accent со стороны улицы Западная по Куратова к Октябрьскому проспекту.

Напротив дома №72 по Куратова он наехал на ребенка, который перебегал проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода справа налево по ходу движения машины. Девочка в момент ДТП была одна.

В ГИБДД Сыктывкара уточнили: пострадавшая - ученица четвертого класса одной из городских школ. Предварительно, медики скорой поставили ей сотрясение мозга, а также закрытую черепно-мозговую травму.

О водителе иномарки известно, что в течение года к административной ответственности на территории региона он не привлекался.

Стаж вождения - с 2008-го года.