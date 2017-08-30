Сыктывкарские спортсмены завоевали два "золота" и две "бронзы" на Спартакиаде Спецолимпиады России в Костроме

На прошедшей в Костроме Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России по велоспорту и пауэрлифтингу четверо сыктывкарских спортсменов завоевали две золотые и две бронзовые награды. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

Как сообщила председатель специальной олимпиады Галина Дитц, Николай Иванов (Эжвинский ПНИ) завоевал бронзовую награду в велосипедном спорте на дистанции 5 км в группе "4". На первом месте москвич Игорь Моисеев, а на втором - Роман Урамов из Удмуртии.

Валентин Ковалев (Эжвинский ПНИ) также завоевал третье место в велосипедном спорте на дистанции 5 км в группе "3". На первом месте Денис Бурков из Костромы, а на втором - Антон Шамшурин из Удмуртии.

"Золото" в копилку региональной сборной принесла Алена Процик (Кочпонский ПНИ) в соревнованиях по пауэрлифтингу. В весовой категории до 80 кг она лидировала с общим результатом 285 кг ( приседание – 105 кг, жим – 55 кг, тяга – 125 кг). "Серебро" у Марины Цыцак из Санкт-Петербурга (суммарный результат – 257 кг), а "бронза" у Ольги Красильниковой из Самарской области (суммарный результат – 247 кг).

Вторую золотую медаль в паэурлифтинге завоевала Наталья Иванова (Эжвинский ПНИ). Спортсменка выступала в весовой категории до 45 кг и набрала суммарно 230 кг (приседание – 67, 5 кг, жим лежа – 52,5 кг, тяга – 110 кг). На втором месте Валентина Ерохина из Самарской области (суммарный результат - 227 кг). На третьем представительница Санкт-Петербурга Лилия Петрова (суммарный результат 137 кг).

"Мы очень довольны выступлением Натальи Ивановой. Она постоянно тренируется, живет только пауэрлифтингом. Ей нравится заниматься спортом, поэтому и результаты у нее хорошие", - поделилась Галина Дитц.

"Благодаря победе на Всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады России Наталья Иванова попала в основной состав участников Открытых Национальных Летних Игр Специальной Олимпиады, которые состоятся в 2018 году в Австрии", - сообщили в ГБУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры".

Всего на соревнования в Кострому выезжали шестеро представителей Коми.