"Комариные ночи Усинска — 2017": праздничное шествие, открытие Аллеи семьи, рок-фестиваль и салют

Масштабный праздник, посвященный Дню города, состоится в Усинске 2 сентября. В честь 33-летия города администрация приготовила множество различных мероприятий в рамках муниципального фестиваля "Комариные ночи Усинска - 2017".

Молодежный Арбат

Улица Молодежная превратится в арену бесконечного творчества, где люди с самыми разными увлечениями найдут себе занятие по душе. Площадки будут работать с 12:00 до 16:00.

"Аллея семьи"

В Усинске, по просьбам горожан, появится островок семейного счастья и традиций. "Аллея семьи" станет местом встречи и отдыха для влюбленных и супружеских пар, а также маленьких усинцев. Торжественное открытие на улице Молодежной состоится с 13:00 до 13:45.

Карнавальное шествие

Усинск — город молодых и смелых людей, которые не боятся экспериментов. Идея празднования Дня города в новом формате принадлежит молодежи Усинска.

Итак, одним из главных событий праздника станет карнавальное шествие "Комариные ночи Усинска — 2017". Яркие, веселые участники шествия пройдут по улице Молодежной, которая на время празднования будет открыта только для пешеходов. Шествие начнется по улице Молодежной к площади имени А.Босовой начнется в 14:00.

Праздничный концерт

На главной сцене Усинска состоится концерт с участием усинских артистов. Там же пройдет церемония награждения победителей шествия. Открытие торжеств и праздничный концерт ко Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности начнется в 14:30 и продлится до 16:00.

Новая детская площадка

В 16:30 на улице Парковой состоится торжественное открытие новой детской игровой площадки от ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Самое главное – площадка может использоваться круглый год. Зимой она будет превращаться в творческий уголок, где дети смогут под руководством взрослых строить снежные фигуры.

Музыка

Рок-фестиваль "Комариные ночи Усинска — 2017", на котором выступят артисты из Усинска и других городов республики, начнется в 18:00 и продлится до 21:45.

Красивый финал

Яркую точку празднования 33-летия Усинска поставит праздничный салют, который можно будет увидеть на площади имени А.Босовой в 22:00.