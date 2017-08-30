В Ижме выдающимся работникам в сфере образования вручили почетные грамоты

30 августа 2017 года, 16:55 | Ижемский
Фото администрации Ижмы

В Ижемском ЦДК прошла традиционная августовская конференция работников образования. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации муниципалитета.

С приветственным словом к присутствующим обратилась глава муниципального района "Ижемский" Татьяна Артеева:

"Хочу поблагодарить всех тех, кто в этом году принял участие в организации летнего отдыха и трудоустройстве несовершеннолетних. Благодаря руководству и сотрудникам управления образования, наставникам и родителям нам удалось перевыполнить план по трудоустройству", - сказала со сцены она.

Председатель Совета района вручила нагрудную лету "Почетный гражданин Ижемского района" учителю коми языка и литературы Гамской школы Галине Хозяиновой. Напомним, звание педагогу присвоили депутаты районного совета на очередном заседании 24 августа. Также глава добавила, сегодня на Доске Почета Ижемского района – более половины работников из отрасли образования.

Руководитель администрации МР "Ижемский" Любовь Терентьева вручила почетные грамоты от министерства образования, науки и молодежной политики Коми выдающимся работникам в сфере образования. За многолетний и добросовестный труд награждены воспитатель детского сада "Дзоридзь" Надежда Степанец и физик-информатик Сизябской школы Николай Канев. Кроме того, благодарностью от министерства удостоена педагог Наталья Канева (за подготовку победителя республиканского конкурса "Зеркало природы" в номинации "скульптура и керамика") и педагог Ижемского РЦДТ Татьяна Лодыгина.

"Сегодняшняя конференция это старт новому учебному году. Совсем немного осталось до того момента, когда вы с трепетом и радостью войдете в школьный класс. Хочу пожелать успехов и напомнить, что образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека. Радует, что сегодня у меня на столе – несколько заявлений от желающих получить работу в школах муниципалитета. Это молодые специалисты, которые после учебы решили вернуться в родной район. А это, во многом, является залогом нашего успешного будущего" - отметила руководитель администрации Любовь Терентьева.

По информации управления образования, с 1 сентября школы Ижемского района пополнят семь молодых специалистов. Учителя будут работать в образовательных учреждениях Мохчи, Кипиево, Сизябска и других населенных пунктах муниципалитета.

Комиинформ

  Ключевые слова: село, праздник, образование, лето, коми
  Рубрика: Общество
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