Сыктывкарец ограбил магазин, угрожая продавцу похищенной бутылкой

Сотрудниками уголовного розыска по горячим следам раскрыто разбойное нападение на работника продовольственного магазина.

В отдел полиции №1 города Сыктывкара поступило сообщение от представителя торговой организации о том, что на работника совершено нападение, в результате чего был похищен товар на сумму около 4 тысяч рублей.

Полицейские установили, что один из покупателей, набрав товар, направился к выходу, минуя кассу. Продавец, увидев это, попытался пресечь преступление, однако молодой человек стал угрожать ему, размахивая бутылкой со спиртным. В результате злоумышленнику удалось скрыться, не оплатив покупки.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый житель Эжвинского района столицы, 1991 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.