Соцпартнерство с "Газпромом" позволит Коми отремонтировать 68 км дорог дополнительно

По результатам договоренностей главы Коми Сергея Гапликова с руководством "Газпрома" компания предусмотрела в 2017-2018 годах на ремонт дорог в регионе 708,8 млн рублей, что закреплено соответствующими соглашениями. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Один из участков был сдан в августе недалеко от Ухты – дорожники отремонтировали 22 километра автодороги Сыктывкар – Ухта".

За два года планируется отремонтировать несколько участков дорог, которые используются при строительстве газопровода Ухта – Торжок (вторая нитка) в Ухтинском, Княжпогостском и Усть-Вымском районах.

Средства будут направлены на укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и их участков, используемых для перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов для строительства объектов газопровода.

По соглашению основные работы сейчас ведутся в Княжпогостском и Усть-Вымском районах. В 2017 году освоят 585 миллионов рублей. На 2018 год определено порядка 133 миллионов, в основном это объекты в Усть-Вымском, Княжпогостском районах: подъезд к Микуню, дорога Айкино – Кослан в районе путепровода через железную дорогу, подъезд к п. Синдор, подъезд к п. Иоссер и мост через реку Иоссер на дороге Сыктывкар – Ухта.