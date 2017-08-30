В Ухте перед судом предстанет 54-летняя ревнивица

Следственным отделом по Ухте СУ СК России по Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении сожителю легкого вреда здоровью (п."в" ч.2 ст.115 УК РФ) и убийстве знакомой (ч.1 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, в марте-апреле в квартире дома по улице Октябрьской фигурантка в ходе ссоры на почве ревности ударила сожителя ножом в область живота.

Мужчине были причинены телесные повреждения, в дальнейшем квалифицированные, как причинившие легкий вред здоровью. В мае обвиняемая, ее сожитель и их 41-летняя знакомая, с которой мужчина ранее сожительствовал, распивали спиртное.

В какой-то момент, испытывая ревность к сопернице, фигурантка нанесла ей удар ножом в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В материалах уголовного дела обвиняемая характеризуется как неуравновешенная, агрессивная женщина, злоупотребляющая спиртным. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.