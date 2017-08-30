"Сквер энтузиастов" в Сыктывкаре привели в порядок

30 августа 2017 года, 11:40 | Сыктывкар
Фото Жанны Скалецкой

Восстановленный активистами сквер рядом с арт-объектом "Купеческий сундук" общественники обещали задействовать для своих мероприятий. Но вскоре их пыл остыл и никаких акций последние годы в нем не организовывали. Об этом на брифинге 30 августа напомнил мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Он отметил, что общественники настаивали на восстановлении зеленой зоны, но вскоре сами о ней забыли.

"К моему глубочайшему личному сожалению, многие общественные инициативы вспыхнув угасают, - сказал руководитель администрации. – Так как у сквера нет проектных документов, нам на баланс его никто не передавал. Но, так как эта рекреационная зона относится к общественным, за ее содержание отвечает муниципальное предприятие "Жилкомсервис". То, что на состояние сквера поступили жалобы, - наше упущение. Насколько мне известно, ситуация уже изменилась".

Действительно, как сообщили "Комиинформу" читатели, ранее пожаловавшиеся на удручающее состояние зоны отдыха, после публикации в сквере навели чистоту: траву постригли, а мусор собрали. Более того, в последние дни в нем не бывало и отдыхающих людей без определенного места жительства.

Напомним, сквер рядом с одной из "Городских легенд" - "Купеческим сундуком" в 2014 году восстановили активисты города. Сначала там были установлены сколоченные их руками лавочки и урны. Затем содержание сквера взяла на себя администрация города. Там появились удобные скамейки и аккуратные урны.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: экология, сквер, благоустройство
  Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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