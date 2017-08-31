Продажа спиртного в первые три дня осени в Сыктывкаре будет запрещена

Администрация Сыктывкара информирует, что 1 сентября в городе не будет допускаться розничная продажа алкогольной продукции.

Кроме того, "сухими" будут и ближайшие выходные, следующие за Днем знаний, а именно 2 и 3 сентября, добавили в мэрии.

При этом, ограничение не распространяется на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями и организациями услуг общественного питания.

Продажа спиртного, напомним, ограничивается в соответствии со статьей 1 Закона Республики Коми от 21.06.2012 № 60-РЗ "Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми".

Таких дней в Коми несколько. Это Международный день защиты детей (1 июня), День молодежи (27 июня), а также ближайшие выходные дни (суббота, воскресенье), следующие за ним, День семьи, любви и верности (8 июля) и приближающийся День знаний (1 сентября).