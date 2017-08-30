В Коми пособие на ребенка ежемесячно получают около 15,5 тысяч семей

С января по июль на предоставление детских пособий из бюджета Коми израсходовано 144,3 миллионов рублей. Всего на 2017 год в бюджете республики на эти цели предусмотрено 196,1 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

С 1 декабря 2016 года размеры пособия по предложению главы республики Сергея Гапликова были проиндексированы на 5,5%.

"Правом на получение детского пособия обладают семьи, признанные малоимущими. Пособия предоставляются на детей от 1,5 до 16 лет, а если ребенок обучается в школе, то до 18 лет. Размеры пособия варьируются в зависимости от категории и возраста получателей. На эти суммы начисляется районный коэффициент. В среднем каждый месяц в текущем году этой мерой социальной поддержки пользуются около 15,5 тысяч семей, пособие ежемесячно выплачивается на почти 26 тысяч детей", - сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

В ведомстве также отметили, что эта мера соцподдержки за счет бюджета Коми остается одной из наиболее востребованных и актуальных для семей с детьми.