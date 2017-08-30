В Коми пособие на ребенка ежемесячно получают около 15,5 тысяч семей

30 августа 2017 года, 13:09 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

С января по июль на предоставление детских пособий из бюджета Коми израсходовано 144,3 миллионов рублей. Всего на 2017 год в бюджете республики на эти цели предусмотрено 196,1 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минтруда региона.

С 1 декабря 2016 года размеры пособия по предложению главы республики Сергея Гапликова были проиндексированы на 5,5%.

"Правом на получение детского пособия обладают семьи, признанные малоимущими. Пособия предоставляются на детей от 1,5 до 16 лет, а если ребенок обучается в школе, то до 18 лет. Размеры пособия варьируются в зависимости от категории и возраста получателей. На эти суммы начисляется районный коэффициент. В среднем каждый месяц в текущем году этой мерой социальной поддержки пользуются около 15,5 тысяч семей, пособие ежемесячно выплачивается на почти 26 тысяч детей", - сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Коми.

В ведомстве также отметили, что эта мера соцподдержки за счет бюджета Коми остается одной из наиболее востребованных и актуальных для семей с детьми.

Комиинформ

  Ключевые слова: статистика, минтруда, дети, бюджет
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

22:46 29.08.2017
Спасти ребенка: маленькой Юле Разумовой нужна поддержка благотворителей, чтобы побороть болезнь
22:42 29.08.2017
Глава Ухты поздравил с 90-летним юбилеем жительницу Водного Дину Щелканову
17:04 29.08.2017
Участник марафона "Спасти ребенка" Павел Жучев из Удоры перенес пересадку костного мозга


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео


Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
Илья. Проконсультирую по юридическим вопросам в сфере недвижимости и земельных отношений. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

24 августа

1944 г. Освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео