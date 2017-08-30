В Коми зарегистрирован 461 случай педикулеза

В Коми за семь месяцев с начала года зарегистрирован 461 случай педикулеза, что на 15% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зафиксировано 545 зараженных паразитами.

Роспотребнадзор Коми оценивает эпидемиологическую обстановку по педикулезу на территории региона как стабильную. Вместе с тем, перед началом учебного года актуальность профилактики педикулеза возрастает.

Педикулез – это паразитарное заболевание кожи и волос. На человеке могут паразитировать головная вошь, платяная вошь, лобковая вошь. Вши питаются кровью хозяина, а яйца приклеивают к волосам (платяная вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеивает к волосам на теле человека). Головные и платяные вши передаются от человека к человеку при непосредственном контакте (через одежду, бельё, предметы обихода, расчёски и т.п.).

Стоит отметить, что наибольшую опасность представляют платяные вши, так как они являются основными переносчиками сыпного тифа и ряда других заболеваний. Намного реже тиф переносят головные вши, в единичных случаях – площицы.

Основным симптомом педикулеза является зуд, который возникает в результате попадания в ранку слюны паразита, что и вызывает местное раздражение. Со временем из-за зуда на коже появляются расчесы, корочки и мокнущие ранки.

Самой явной причиной появления вшей считается несоблюдение правил личной гигиены, именно поэтому большинство людей думает, что вши могут завестись только у асоциальных личностей, однако это не верно, ведь педикулезом может заразиться даже самый чистоплотный ребенок, живущий в комфортных условиях.

Основной способ заражения педикулезом это непосредственный контакт здорового ребенка с больным. Чаще всего дети приносят вшей из различных детских учреждений.

Вши могут передаваться следующими способами:

- при тесном контакте, во время игр и при совместной учебной деятельности;

- через предметы индивидуального пользования (расчески, заколки и банты, шапки и шарфы и т.д.);

- при посещении различных секций, особенно в бассейнах, спортзалах;

- в детских лагерях с плохими санитарно-бытовыми условиями.

Чтобы снизить вероятность заражения педикулезом в учебных и дошкольных заведениях, нужно:

- научить ребенка не надевать чужую одежду и головные уборы, а также не делиться своими личными вещами;

- девочкам не стоит ходить в школу или детский сад с распущенными волосами;

Если в образовательной организации были выявлены, хотя бы единичные случаи педикулеза, необходимо тщательно осмотреть голову и шею ребенка, в случае необходимости посетить врача-дерматолога, который безошибочно выявит наличие вшей и гнид и назначит лечение.

Важную роль в профилактике и борьбе с педикулезом играет активное выявление лиц с педикулезом.

В соответствии с санитарными правилами осмотру на педикулез подлежат:

- учащиеся учреждений общего образования осматриваются медицинским работником на наличие педикулеза – не реже 4-х раз в год после каждых каникул, ежемесячно - выборочно и за 10-15 дней до окончания учебного года;

- дети, посещающие дошкольные учреждения подлежат осмотру на педикулез 1 раз в неделю медицинским работником учреждения (врачом, медсестрой). Обязательному осмотру на педикулез подлежат вновь поступающие дети, а также возвращающиеся после длительного отсутствия (более недели);

Дети, пораженные педикулезом, с момента выявления отстраняются от посещения занятий, медицинский работник дает родителям рекомендации по противопедикулезной обработке. Прием детей в образовательные организации после санации допускается при наличии медицинской справки об отсутствии педикулеза.