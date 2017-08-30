Программу переселения в Сыктывкаре планируют завершить в сентябре

Один из двух домов, строящихся на улице Тентюковской по программе переселения, уже сдан. Об этом на брифинге 30 августа рассказал мэр столицы Коми Валерий Козлов. По его словам, сдача последнего дома по третьему этапу переселения назначена на 15 сентября.

"Что касается четвертого этапа, то все 44 квартиры уже находятся в муниципальной собственности. Договоры на передачу или социальный найм подписаны с 21 семьей. Уверен, в этом месяце мы этот этап завершим", - сказал мэр.

Он отметил, что жителей девяти квартир из аварийного дома №84 в местечке Дырнос также активно расселяют, людей знакомят с их новым жильем, передают им ключи.

"В Сыктывкаре около 60 многоквартирных домов признаны аварийными после 2012 года, то есть они не попадают в нынешнюю программу переселения, - добавил В.Козлоов. – Но у нас есть надежда на то, что программа переселения не завершится. Об этом говорили представители Минархстроя России. А президент Владимир Путин говорил о том, что после 2019 года программа может стать бессрочной. Сейчас мы ожидаем, какие условия участия в программе будут заявлены".