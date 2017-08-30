Загсы Коми готовятся отмечать столетие 

Отделы загса республики проводят не только государственную регистрацию актов гражданского состояния, но и сотни интересных мероприятий. Начиная с рассказов о семейном праве с детьми дошкольного и школьного возраста и заканчивая яркими и красивыми праздничными событиями. Работа ведется большая, но мало кто об этом знает.

В преддверии столетия со дня образования органов загс "Комиинформ" пообщался с руководителем территориального отдела загса Эжвинского района Министерства юстиции региона Ириной Крестовниковой и узнал секреты этой душевной профессии.

"В этом году мы уже провели массу мероприятий: традиционно организовали День отца, регистрацию заключения брака на Красную горку, на 1 июня, день защиты детей, чествовали новорожденных. В день семьи провели торжественную регистрацию с обрядами, а в канун празднования Дня Республики Коми первые поздравления и пожелания счастья и любви в адрес молодоженов прозвучали от Уполномоченного по правам человека по республике Надежды Быковской.

В День Петра и Февроньи Эжвинский загс принял 40 заявлений на регистрацию заключения брака. Больше заявлений было принято только 08.08.2008 г. В этот день молодым вручался символ этого праздника - букет из ромашек. Букетики были завязаны ленточками разного цвета. Молодые с удовольствием погадали на регистрации брака, что их ожидает в будущем - золотая лента означает богатство, красная – здоровье, синяя – благополучие.

В загсы приходят и юбиляры. Особенно трепетно проходит чествование золотых юбиляров. Обращаются и супруги по вопросу торжественной регистрации фарфорового (20 лет) , розового (10 лет) юбилея. А сегодня даже пять лет вместе сыктывкарцы хотят встретить в торжественной обстановке. Загсы не отказывают и организуют чествование супругов.

Одной из тенденций последнего времени, по словам И.Крестовниковой, стала торжественная регистрация первого года супружеской жизни одновременно с регистрацией рождения первенца. Это уже ситцевая свадьба, все проходит также красиво, а процедура может сопровождаться обрядом имянаречения. Это еще одно интересное направление работы учреждения.

По словам И.Крестовниковой, чтобы провести все эти праздники, сотрудники ведут непрерывную поисковую работу. В загсах работают патриоты своего дела, добрые и отзывчивые люди, которые не считаются со своим личным временем. Безразличные к чужой судьбе люди здесь не задерживаются, открыла секрет руководитель загса.

По словам И.Крестовниковой, раньше было больше желающих провести торжественную церемонию имянаречения. В этом году в загс обратилось только три семьи. Большинство пар против освещения события в прессе, они не хотят присутствия журналистов.

Сегодня Эжвинский загс готовится ко Дню матери, который пройдет в ноябре. А в декабре органы загса отметят 100-летие. В октябре рамках большого праздника по всей республике в очередной раз будут чествовать ветеранов отрасли.