Коми филиал "Т Плюс" приступает к пробным топкам

30 августа 2017 года, 11:12 | Инта

30 августа на основании постановления администрации МО ГО "Инта", Интинская ТЭЦ Коми филиала "Т Плюс" приступила к работе в режиме пробных топок.

Как пояснили "Комиинформу" в компании, он предполагает поэтапное подключение потребителей с одновременным проведением регулировки тепловой схемы, устранением замечаний в распределительных и внутридомовых системах. Период с момента начала пробных топок до достижения нормативных параметров теплоносителя занимает от 1 до 3 суток.

С сегодняшнего дня в Инте начнется подача тепла на объекты социальной сферы, в первую очередь, в детские сады и школы. Подключение жилого фонда, согласно постановлению, стартует с 4 сентября. К этой дате управляющие компании и ТСЖ должны обеспечить полную готовность домов к приему теплоносителя.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду на Интинской ТЭЦ выполнены 3 текущих, 1 капитальный ремонты котлов и турбин, еще два капремонта близятся к завершению. В рамках программы Группы "Т Плюс" "Re: Конструкция" переложено 600 метров тепловых сетей, в том числе участок теплотрассы, снабжающей теплом и ГВС поселок Западный. Проведены подводно-технические работы по очистке водоприемных колодцев береговой насосной станции от иловых отложений, выполнены очистка оголовков и замена сигнальных ламп на дымовых трубах ТЭЦ.

Восьмого августа станция успешно провела натурные испытания по пуску в работу с "нуля" от передвижной автономной электростанции, подтвердив готовность оборудования и персонала к работе в чрезвычайных условиях изолированного режима.

Ожидается, что в ближайшие дни постановления о начале отопительного сезона будут изданы и в остальных городах присутствия Коми филиала "Т Плюс": Ухте, Сосногорске и Сыктывкаре. Все энергообъекты филиала полностью готовы к возобновлению подачи тепла потребителям.

Комиинформ

  Ключевые слова: ЖКУ
  Рубрика: Экономика
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