МЧС по Коми приглашает жителей республики поучаствовать в конкурсе "Созвездие мужества"

МЧС России уже в девятый раз проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества", объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей общественности. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России.

В течение каждого года летопись МЧС пополняется историями мужества и спасения, страницами доблести и беззаветного служения своему делу, новыми именами современных героев со всех уголков России, проявивших героизм и мужество, вовремя пришедших на помощь ближнему, выполнив при этом свой профессиональный или гражданский долг.

Отбор лучших из лучших проходит в три этапа. В рамках регионального (на уровне субъектов РФ) и межрегионального (на уровне федеральных округов) этапов фестиваля по всей стране проходят конкурсы профессионального мастерства среди представителей профессий и структурных подразделений в системе МЧС России. В ноябре традиционно подводятся итоги завершающего, федерального, этапа.

Конкурс специальных номинаций "Содружество во имя спасения", "По зову сердца", "Дети-герои" стал особо популярным и интересным. В нем, как правило, участвуют сотрудники других организаций, представители федеральных органов исполнительной власти, а также граждане, которые оказали помощь пострадавшим, проявили героизм или мужество в чрезвычайной ситуации.

Творческая составляющая фестиваля – всероссийский конкурс журналистских и фоторабот, объединивший авторов лучших фильмов, репортажей, статей об основах безопасности и историях спасения.

Год от года в конкурсах Фестиваля, который проходит под девизом "Наш выбор – жизнь без опасности!", принимает участие все больше россиян, самые достойные из которых пополняют яркую плеяду "Созвездия мужества".

Авторские работы предоставляются по следующей форме:

- от печатных СМИ – не более двух полос формата А3 в подлинниках или ксерокопиях, заверенных руководителем СМИ;

- от электронных СМИ (телевидением, радио) – видео-, аудиозаписи материалов (на DVD-дисках) с указанием даты выхода в эфир;

- от информационных агентств – подборка материалов по тематике фестиваля в печатном и электронном виде (на CD-диске) в количестве не более двадцати;

- от фотожурналистов – фотографии в печатном и электронном виде (на CD-диске) с кратким описанием – историей фотографии (не более 1 стр.);

К конкурсным работам прилагается: справка с наименованием конкурсной номинации, названием материала, датой выхода (период с 1 января по 2 октября 2017 г.), краткой аннотацией и сведениями об авторе.

Принять участие в фестивале могут все желающие – взрослые и дети, профессиональные журналисты, фотографы и любители. Свои работы присылайте в пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Коми по электронной почте: press.mchs@mail.ru или написать в официальной группе "ГУ МЧС России по республике Коми" в социальной сети в "ВКонтакте". https://vk.com/mchskomi

Подробнее о сроках предоставления конкурсных работ и требованиях к ним – в Положении о фестивале.