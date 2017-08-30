Атлеты Коми одержали победу на VI ежегодном турнире по кроссфиту Legenda Moscow

Команда "Nord Kings" из Ухты одержала победу на турнире по кроссфиту Legenda Moscow, сообщает пресс-служба Минспорта региона.

В соревнованиях участвовали 240 атлетов со всей России. Республику Коми представляли ухтинцы Евгения Мельникова, Екатерина Волохова, Курбан Багамаев, Сергей Ющенко.

Спортсмены боролись за звание лучших в пяти комплексах, каждый из которых включал силовые, легкоатлетические, гимнастические и другие упражнения.

Команда "Nord Kings" заняла первое место в четырех комплексах. В пятом – ухтинцы стали вторыми, обеспечив себе в итоге золотую медаль соревнований в общекомандном зачете. Московские команды "Герыч" и "Ленивый енот" на втором и третьем местах.

"Старание, труд, многочасовые тренировки, продуманная тактика, предельная собранность, ответственность перед болельщиками и любимым клубом - всё это позволило нам выступить отлично. Мы бесконечно счастливы этой победе! Это первая золотая медаль на таком крупном мероприятии. При том, мы не просто выиграли, мы установили рекорд. Никто до этого не показывал такой результат", - рассказала Евгения Мелльникова.

Ухтинские спортсмены участвуют в Legenda Moscow третий раз. В предыдущие годы атлеты занимали пятое и девятое места.

*** Legenda Moscow – это ежегодные командные соревнования по кроссфиту, цель которого - привлечение к здоровому образу жизни, к участию в спортивных соревнованиях атлетов-любителей. В соревнованиях могут принять участие все желающие от 18 лет и старше.