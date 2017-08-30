Талантливые школьники получили премии от ЛУКОЙЛ-Коми

Школьники Усинска и Печоры получили именные премии, которые ЛУКОЙЛ-Коми традиционно вручает талантливым ученикам в регионах своей деятельности. В этом году список лауреатов пополнился 60 именами.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе компании, в Печоре церемония награждения состоялась в рамках районной конференции педагогических работников, в Усинске – на открытии муниципального педагогического совета. В ближайшие дни дипломы и сертификаты на получение именной премии ЛУКОЙЛ-Коми вручат также старшеклассникам Ухты, Сосногорска, Нарьян-Мара, Ижемского и Усть-Цимлемского районов.

Ребят объединяет любовь к точным наукам: все лауреаты – отличники по математике и физике.

"Немалая заслуга в успехах ребят принадлежит их педагогам, – отметил на торжественной церемонии, состоявшейся в усинской СОШ №5, депутат Совета городского округа, начальник Управления операций c имуществом и земельными участками ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Усачев. – Ваши ученики – талантливые и старательные дети, которые своими оценками и достижениями заслужили поощрение. Уверен, что во многом благодаря своим учителям в будущем они продолжат образование и вне школьных стен, будут учиться и работать на благо страны".

Куда будет поступать после окончания школы, десятиклассник из СОШ №3 Владимир Курбатов пока не определился: впереди еще два года учебы. Зато он точно знает, на что потратить премиальные денежные средства от нефтяников – на новые книги и учебные пособия по любимым математике, физике и химии.

Эти предметы школьной программы в списке приоритетных и у отличника СОШ №2, восьмиклассника Романа Уварова.

"У нас очень хорошие учителя, благодаря которым уроки проходят интересно и очень познавательно", – поделился школьник.

К открытию педагогического совета в Усинске было приурочено еще одно знаковое событие. Руководитель администрации городского округа Станислав Хахалкин вручил ключи от нового школьного автобуса директору СОШ №5 Николаю Гуськову. Транспортное средство, специально оборудованное для перевозки детей, приобретено на средства Компании "ЛУКОЙЛ" в рамках Соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми.

В этом году ключи от десяти новеньких "ПАЗов" и "ГАЗелей" получили девять муниципалитетов региона. Как ранее сообщалось, ключи от техники в рамках выставки "Достояние Севера" 20 августа вручили руководителям районных администраций глава Республики Коми Сергей Гапликов и вице-президент ПАО "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" Александр Лейфрид.

"Автобус необходим для перевозки 35 наших учеников, проживающих в поселке Усадор, – пояснил заместитель директора СОШ №5 Сергей Табунщик. – Если раньше мы заранее договаривались с автотранспортными предприятиями, то теперь сможем самостоятельно доставлять наших ребят на уроки, а также выставки, экскурсии, спортивные и культурные мероприятия. Это важно для качественной организации образовательного процесса".