В Инте отопительный сезон стартует 4 сентября

30 августа 2017 года, 10:20 | Инта
Фото администрации Инты

В Инте отопительный сезон официально стартует 4 сентября. Об этом на общегородской планерке сообщила мэр Лариса Титовец, после того как теплоснабжающие организации - Интинская ТЭЦ и "Тепловая компания" - подтвердили свою готовность к началу отопительного сезона.

"Несмотря на то, что мнения интинцев о сроках начала отопительного сезона разделились, я считаю, что 1 сентября дети должны пойти в прогретые классы и группы, - заявила градоначальник. - Мерзнуть дети не будут однозначно!"

В тот же день руководитель администрации подписала постановление о начале отопительного сезона 2017-2018 годов на территории муниципального образования.

Согласно документу, пробные топки источников теплоснабжения на Интинской ТЭЦ и в котельных, которые находятся в управлении "Тепловой компании", начнутся 30 августа. Одновременно управляющим компаниям, ТСЖ, учреждениям и организациям города, в том числе социальной сферы, рекомендовано обеспечить готовность внутренних инженерных сетей к подаче теплоносителя.

Эти меры позволят в ближайшие дни подать тепло на все объекты социальной инфраструктуры города: в детские сады, школы и больницы. В дома интинцев подача тепла начнется с 4 сентября.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: отопительный сезон
  Рубрика: Общество
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