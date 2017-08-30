Под Ухтой кормоуборочный комбайн врезался в Opel

30 августа 2017 года, 11:55 | Ухта
Фото: vk.com

Сегодня под Ухтой произошло нестандартное ДТП: кормоуборочный комбайн столкнулся с автомобилем Opel.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции Ухты, дорожный инцидент зафиксирован в 8:20. Водитель 1949-го года рождения выезжал на комбайне со второстепенной автодороги Ухта - Усть-Ухта.

На ее десятом километре он не убедился в безопасности маневра, в результате чего столкнулся с иномаркой, которая ехала в этот мопент со стороны города к поселку.

В ДТП пострадал пассажир "Опеля". С травмами различной степени тяжести мужчину доставили в больницу Шудаяга.

Предварительно, у пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, а также ушиб позвоночника.

Обстоятельства инцидента уточняются, На месте работают сотрудники полиции.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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