Спасти ребенка: за первые часы марафона в помощь Юле Разумовой собрана 31 тысяча рублей
За первые часы благотворительного марафона "Спасти ребенка" в помощь сыктывкарке Юле Разумовой собрано чуть более 30-ти тысяч рублей.
Как сообщили "Комиинформу" в Детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила добра", пожертвования приходят посредством благотворительных смс-сообщений и на эту минуту составили без учета комиссии 31 тысячу 214 рублей.
Родилась девочка абсолютно здоровой в 2015-м году. Еще прошлой осенью у девочки появились жалобы на наклон головы влево и по месту жительства ей поставили диагноз - миозит. Чуть позже Юля перестала стоять и сидеть. Сейчас она не издает звуков, не говорит, передвигается с трудом и только с помощью взрослых.
Компьютерная томография в начале января этого года показала новообразование в головном мозге.
Лечить девочку начали в Детской республиканской клинической больнице, а в начале февраля по санавиации в сопровождении реаниматологов Юлю перевезли в ННПЦ ДГОИ в Москву для дообследования и хирургического вмешательства.
2 февраля Юле сделали операцию по удалению опухоли. Она не прошла бесследно: девочке поставили трахеостому и гастростому, поскольку из-за новообразования, давившего на мозг, у ребенка нарушились некоторые важные функции в организме. Дальше ребенок перенес блоки химиотерапии и лучевой терапии.
Благодаря благотворительному фонду "Подари жизнь" у мамы есть портативное оборудование для обслуживания трахеостомы и расходные материалы на первое время. По словам Ольги Разумовой, хватит их буквально до начала сентября.
Продолжение лечения будет проходить уже в Сыктывкаре в отделении детской онкогематологии с рекомендациями федерального центра. Сейчас Юле предстоит сделать МРТ, которое в Коми для таких "сложных" малышей не проводят. Семья уже выехала на обследование в другой город.
Маме предстоит правильно обслуживать трахеостому и гастростому, которые требуют массу иностранных расходных материалов. Юле, плюс ко всему, очень нужно специальное питание для гастростомы, а также в дальнейшем - посещение консультаций федеральных лечащих врачей. Если соблюдать все, как и положено, медики делают положительные прогнозы.
На это все нужны средства, которых у мамы категорически не хватает: в семье работают две женщины - сама мама и бабушка.
Если у вас есть желание и возможность помочь девочке, вы можете воспользоваться реквизитами фонда "Сила добра". Важно обязательно в назначении платежа указать : благотворительный взнос для Юлии Разумовой.
Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:
- если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. ребенка;
- если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для название проекта.
Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.
Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"
Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"
ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550
Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:
Р/с 40703810028000008645
К/с 30101810400000000640
БИК 048702640
Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:
Р/с 40703810810040009449
К/с 30101810300000000811
БИК 044030811
ПОЖЕРТВОВАТЬ ЧЕРЕЗ СМС:
Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).
Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").
Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.
Ярослава Пархачёва
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