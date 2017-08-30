Спортивные школы в Коми готовятся к новому сезону

О подготовке республиканских спортшкол к новому спортивному сезону Главе Республики Коми Сергею Гапликову доложил министр физической культуры и спорта региона Николай Бережной. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Напомним, в рамках соответствующего поручения главы и во исполнение распоряжения правительства Коми, комиссия регионального Минспорта проверила готовность подведомственных государственных учреждений к спортивному сезону 2017-2018 годов. В городах и районах республики о подготовке к новому сезону отчитались 40 учреждений спортивной направленности. В учреждениях физкультурно-спортивной направленности республики занимается 25365 юных спортсменов.

При проверках комиссия ознакомилась с порядком прохождения медицинских осмотров работниками учреждений, изучила состояние пожарной безопасности объектов, инженерных коммуникаций, спортивных площадок, проверила, как обеспечивается антитеррористическая безопасность, включая наличие кнопок тревоги, охраны, подъездных путей, ограждения объектов.

В результате проверок выявлены и устранены незначительные нарушения, касающиеся прохождения медицинских осмотров воспитанниками спортшкол, и внесены изменения в сводные планы комплектования спортсменов.

На сегодня завершена приемка Спортивной школы по плаванию "Орбита", Спортивной школы по футболу, Спортивной школы олимпийского резерва, Спортивных школ олимпийского резерва №№1, 2, 4, Спортивной школ по конному спорту, Спортивной школы олимпийского резерва "Юность", Центра спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры, Центра спортивной подготовки сборных команд.