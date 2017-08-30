Директор усинского Дворца культуры, устроивший в свою честь банкет, вновь оказался на скамье подсудимых

Усинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора Дворца культуры Г. Хохлова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что с 1 января 2013 г. до 31 декабря 2015 г. директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Усинский дворец культуры" Хохлов и по совместительству Художественный руководитель, незаконно без согласования с работодателем издавал приказы о начислении себе различных ежемесячных доплат стимулирующего характера. Всего за указанный период времени Хохловым незаконно было получено 1 700 000 рублей.

Суд согласился с гособвинением о признании Хохлова виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же срок, со штрафом в доход государства в размере 100 000 рублей. Кроме того, в полном объеме удовлетворены исковые требования прокурора города о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело рассмотрено в общем порядке. Государственное обвинение поддержано прокурором г. Усинска.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело расследовано СО ОМВД России по городу Усинску.

В феврале текущего года Хохлов уже осуждался за незаконное проведение банкета в честь своего юбилея, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.