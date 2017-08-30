Ухтинских дошколят пришлось спасать от навязчивых ос

30 августа 2017 года, 9:22 | Ухта
Фото: Macroid.ru

Ухтинских дошколят пришлось спасать от навязчивых ос. Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГОи ЧС, вчера специалистам спасотряда пришлось выехать на территорию детского сада на Яреге и убрать гнездо с насекомыми.

В Ухтинском аварийно-спасательном отряде пояснили: вызов на пульт дежурного диспетчера поступил от заведующей дошкольного учреждения.

Женщина сообщила. что на территории детсада, на улице рядом с самим зданием по адресу Октябрьская, 49а, осы свили себе гнездо и беспокоят детей и персонал.

Справиться с жалящими насекомыми сотрудники детского сада самостоятельно не рискнули, поэтому вызвали спасателей.

В 13:50 29 августа на место выезжали два специалиста. Гнездо срезали и уничтожили.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: спасатели, образование, дети
  Рубрика: Происшествия
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