Ухтинских дошколят пришлось спасать от навязчивых ос
Ухтинских дошколят пришлось спасать от навязчивых ос. Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГОи ЧС, вчера специалистам спасотряда пришлось выехать на территорию детского сада на Яреге и убрать гнездо с насекомыми.
В Ухтинском аварийно-спасательном отряде пояснили: вызов на пульт дежурного диспетчера поступил от заведующей дошкольного учреждения.
Женщина сообщила. что на территории детсада, на улице рядом с самим зданием по адресу Октябрьская, 49а, осы свили себе гнездо и беспокоят детей и персонал.
Справиться с жалящими насекомыми сотрудники детского сада самостоятельно не рискнули, поэтому вызвали спасателей.
В 13:50 29 августа на место выезжали два специалиста. Гнездо срезали и уничтожили.
Ярослава Пархачёва
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