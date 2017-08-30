Мэрия Сыктывкара проверила состояние общежития для медработников

30 августа 2017 года, 10:34 | Сыктывкар
Фото Дарьи Шучалиной



Городской жилищный центр совместно с жилищной комиссией при администрации Сыктывкара проверили состояние здания общежития по ул. Орджоникидзе, 61 для медработников.

Старожилы города помнят двухэтажное деревянное здание с мансардой (в районе бывшего центрального рынка) по его первоначальному предназначению. В середине прошлого века в нем располагался "Дом колхозника": помещения использовались в качестве офисов и под идеологические мероприятия представителей агропромышленного комплекса.

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Позже комнаты (всего – 25 помещений) были отремонтированы под жилые и в них заселили сотрудников медучреждений, расположенных на территории муниципалитета (здание принадлежало Минздраву Коми). Не так давно объект был передан на баланс администрации округа.

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"Здесь продолжают проживать бывшие и нынешние медработники. Несмотря на то, что здание ветшает, что особенно отражается на фундаменте, вследствие чего полы на первом этаже искривлены, жильцы поддерживают образцовый порядок и чистоту", - рассказала участвовавшая в рейде член жилищной комиссии мэрии – руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина.

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Сотрудники городского жилищного центра проверили законность проживания жильцов. Нарушений в ходе поквартирного обхода не выявлено. От самих проживающих жалоб не поступило за исключением того, что приходится регулярно проводить косметические ремонты в комнатах, поскольку полы "гуляют", а стены "ведёт" из-за проседания фундамента.

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Людмила Наумова

  Ключевые слова: проверка, общежитие
  Рубрика: Общество
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