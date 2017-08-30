Спасти ребенка: маленькой Юле Разумовой нужна поддержка благотворителей, чтобы побороть болезнь

Жительнице эжвинского района столицы Коми Юле Разумовой очень важна и нужна поддержка благотворителей, чтобы побороть аболевание, которому сейчас сопутствует масса других проблем.

"Комиинформ" дает старт очередному этапу благотворительного марафона в содружестве с ведущими СМИ региона "Спасти ребенка". Средства мы будем собирать в течение дня и последующий месяц в помощь семье сыктывкарцев, где с малышкой случилась беда.

Маленькая Юля живет вместе с мамой, бабушкой и братом. Родилась она абсолютно здоровой в 2015-м году, рассказала журналистам ее мама - Ольга Разумова.

Еще прошлой осенью у девочки появились жалобы на наклон головы влево и по месту жительства ей поставили диагноз - миозит. Чуть позже Юля перестала стоять и сидеть. Сейчас она не издает звуков, не говорит, передвигается с трудом и только с помощью взрослых.

Компьютерная томография в начале января этого года показала новообразование в головном мозге.

Лечить девочку начали в Детской республиканской клинической больнице, а в начале февраля по санавиации в сопровождении реаниматологов Юлю перевезли в ННПЦ ДГОИ в Москву для дообследования и хирургического вмешательства.

2 февраля Юле сделали операцию по удалению опухоли. Она не прошла бесследно: девочке поставили трахеостому и гастростому, поскольку из-за новообразования, давившего на мозг, у ребенка нарушились некоторые важные функции в организме. Дальше ребенок перенес блоки химиотерапии и лучевой терапии.

Благодаря благотворительному фонду "Подари жизнь" у мамы есть портативное оборудование для обслуживания трахеостомы и расходные материалы на первое время. По словам Ольги Разумовой, хватит их буквально до начала сентября.

Продолжение лечения будет проходить уже в Сыктывкаре в отделении детской онкогематологии с рекомендациями федерального центра.

Сейчас Юле предстоит сделать МРТ, которое в Коми для таких "сложных" малышей не проводят. Семья уже выехала на обследование в другой город.

Маме предстоит правильно обслуживать трахеостому и гастростому, которые требуют массу иностранных расходных материалов.

Юле, плюс ко всему, очень нужно специальное питание для гастростомы, а также в дальнейшем - посещение консультаций федеральных лечащих врачей. Если соблюдать все, как и положено, медики делают положительные прогнозы.

На это все нужны средства, которых у мамы категорически не хватает: в семье работают две женщины - сама мама и бабушка.

Если у вас есть желание и возможность помочь девочке, вы можете воспользоваться реквизитами фонда "Сила добра". Важно обязательно в назначении платежа указать : благотворительный взнос для Юлии Разумовой.

Вы можете перевести денежные средства на расчетные счета фонда в Сбербанке или банке ВТБ 24. При этом в назначении платежа обязательно нужно указать его целевое назначение:

- если пожертвование предназначено конкретному ребенку, на которого открыт сбор (см. Наши дети), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для Ф.И. ребенка;

- если Вы жертвуете на проект фонда (см. Наши проекты), обязательно следует вписать: Благотворительный взнос (пожертвование) для название проекта.

Ниже представлены банковские реквизиты фонда, инструкции по переводу средств посредством банкомата или интернет-банка приведены под текстом.

Название организации (сокращенное): КРНДБФ "Сила Добра"

Полное название: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094, КПП 110101001, ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар:

Р/с 40703810028000008645

К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

Реквизиты банковского счета в филиале № 7806 ВТБ 24 (ЗАО) г. Сыктывкар:

Р/с 40703810810040009449

К/с 30101810300000000811

БИК 044030811

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Есть возможность отправки SMS с номера любого мобильного оператора на единый номер 7715. Этот способ доступен в периоды проведения фондом адресных акций по сбору средств (см. проект Спасти ребенка).

Текст для отправки SMS в пользу нашего фонда — коми пробел сумма (например, "коми 100").

Подробности работы сервиса можно узнать на специализированном сайте sms7715.ru, который создан Национальным благотворительным фондом.