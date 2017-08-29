Глава Ухты поздравил с 90-летним юбилеем жительницу Водного Дину Щелканову

Глава Ухты Григорий Коненков поздравил с 90-летним юбилеем Дину Щелканову, проживающую в поселке Водный, сообщает пресс-служба ухтинской администрации.

К сожалению, гостей из городской администрации Дина Ильинична не смогла встретить сама – по дому ветеран передвигается со специальными ходунками, а прогулки по Водному вот уже третий год ей заменяет балкон. Тем не менее, к своему 90-летию Дина Щелканова подходит в добром здравии. "Это всё благодаря родственникам", - говорит она.

В Ухту Дина Щелканова приехала из Кировской области в 1951 году. В семье, кроме Дины, было ещё четверо детей: девочка и три мальчика. В годы войны, до переезда в Ухту, вся семья работала в колхозе.

Большая часть трудовой биографии юбиляра связана с легендарным заводом "Прогресс", куда Дина Ильинична устроилась после переезда в Ухту. На Водном промысле родственники Щелкановых работали ещё с 1930-х годов. Посёлок стал домом для нескольких поколений семьи.

В свой 90-й день рождения ветеран получила письмо с персональным поздравлением президента РФ Владимира Путина. Вручая поздравительный адрес от руководства города, Григорий Коненков пожелал Дине Ильиничне здоровья, тепла, уюта и внимания родственников.

С последним пожеланием у юбиляра нет проблем: она всегда находится в окружении любящих родственников.