В Инте оказана помощь отделению патологии новорожденных детской больницы

30 августа 2017 года, 17:20 | Инта
Фото: Минюст Коми

В рамках Года добрых дел, объявленного главой Коми Сергеем Гапликовым, а также в честь предстоящего 100-летия органов ЗАГС, специалистами территориального отдела загса Инты Министерства юстиции региона оказана благотворительная помощь отделению патологии новорожденных детской больницы ГБУЗ РК "Интинская ЦГБ".

Как сообщает Минюст Коми, исполняющим обязанности начальника отдела загса Наталией Киселёвой для определения веса самых маленьких пациентов отделения были переданы в безвозмездное пользование электронные весы.

Кроме того, для девочки по имени Александра, оставшейся без попечения родителей, - памперсы, ватные палочки, детские крема, жидкое мыло, влажные салфетки.

"Имя Александра в переводе с греческого означает "надежда", "защита". Надежда на то, что малышка будет расти в семье, под защитой материнской любви и заботы. Надежда на то, что в современном мире будет как можно меньше одиноких детских сердец…", - пояснила Н.Киселева.

Комиинформ

  Ключевые слова: медицина, коми, Инта, дети, ГДД, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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