31 августа жители усогорского дома получат ключи. На сессии Совета МР "Удорский" сегодня, 29 августа, квартиры переданы в ведение поселений Благоево и Кослана.

Жители Усогорска и Удоры не раз обращались к руководителю администрации МР "Удорский" Николаю Жилину по вопросу восстановления усогорского дома по ул.Советская, 27. 12 лет назад был реконструирован недалеко стоящий дом № 23. По вопросам восстановления дома № 27 администрация Удоры обратилась к главе Республики Коми Сергею Гапликову и получила поддержку. Занимался восстановлением дома ООО "Ленстрой" .ОАО "Проектный институт" "КомиГражданпроект" выполнял проектные работы. Комиссия автономного учреждения РК "Управление государственной экспертизы РК" после результатов инженерных изысканий выдала положительное заключение экспертизы на объект капитального строительства по реконструкции нежилого здания под многоквартирный жилой дом. 17 июля года было выдано разрешение на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию

Общее количество квартир в доме 78. В том числе 38-однокомнатные, 27-двухкомнатные, 13 – трехкомнатные. В каждой квартире имеются счетчики на теплоснабжение, электроосвещение, горячее и холодное водоснабжение, установлены пластиковые окна, входная дверь металлическая, межкомнатные – деревянные, проведено асфальтирование придомовой территории и установлена детская площадка.

Администрация приобрела 56 квартир, из них 46 квартир для участия в программе переселения и 10 квартир для обеспечения детей-сирот жилыми помещениями, сообщает пресс-служба главы Коми.