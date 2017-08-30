В пятницу вечером автоинспекторы проверят сыктывкарских водителей

30 августа 2017 года, 14:50 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В пятницу вечером автоинспекторы проверят сыктывкарских водителей, сообщает сыктывкарская госавтоинспекция.

С 1 по 2 сентября на территории города пройдет оперативно-профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", в рамках которого в пятницу 1 сентября пройдут массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов дорожно-патрульной службы.

Рейдовые мероприятия проводятся для пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, в первую очередь – управление авто в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Стражи порядка будут останавливать проезжающий автотранспорт и оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водители незамедлительно продолжат движение.

Госавтоинспекция обращает внимание всех водителей об обязательном соблюдении требований Правил дорожного движения и о недопустимости управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

ГИБДД призывает горожан проявлять активную гражданскую позицию. И если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым водителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть полиции по телефону "02" либо по телефону дежурной части ГИБДД по г.Сыктывкара 28-18-00.

Комиинформ

  Ключевые слова: дороги, ГИБДД, Алкоголь, акция
  Рубрика: Право
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