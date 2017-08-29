Воркута приобрела национальные костюмы для Праздника Севера

Благодаря участию в проекте "Народный бюджет"воркутинцы смогли приобрести современные качественные сценические костюмы для ежегодного "Праздника Севера: - гонки на оленьих упряжках". Праздник проводится ежегодно 4 ноября в День народного единства.

"Праздник Севера" является брендом города и данью признания и уважения к традициям коренных народностей Коми. Гонки на оленьих упряжках проходят по главной улице города и при многочисленном количестве зрителей. Параллельно с основной программой проходит традиционный конкурс национального костюма.

В конкурсе национального костюма принимают участие ненцы, ханты, манси и коми. В рамках праздника проходит концертная программа, включающая в себя танцы и песни народов Севера. Сценические костюмыдля этих мероприятий не обновлялись более пятнадцати лет.

*** Проект "Народный бюджет" был инициирован главой Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году. Все проекты, реализуемые в рамках "Народного бюджета", имеют социальную направленность. В процесс обсуждения народных бюджетов для их отбора и реализации активно вовлечены граждане. Реализация проектов осуществляется за счет средств регионального бюджета при софинансировании со стороны муниципалитета.