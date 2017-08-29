В Сыктывкаре проверили законность проживания горожан в маневренном жилфонде

Сотрудники городского жилищного центра и жилищной комиссии при администрации Сыктывкара проверили законность проживания граждан в муниципальном жилфонде по ул. Кирова, 27.

Как сообщила "Комиинформу" член жилищной комиссии мэрии Дарья Шучалина, возглавляющая региональный центр "ЖХК Контроль", двухэтажное здание общей площадью свыше 907 квадратных метров является одним из старинных объектов деревянного домостроения в Сыктывкаре, при этом сохраняющее пригодность для проживания.

"Дом построен в 1922 году. Несмотря на солидный для такого типа зданий возраст, достаточно неплохо сохранился благодаря качественно проводившемуся в свое время обслуживанию. Мы обошли все квартиры, предварительно подготовив информацию о проживающих, и сверив сроки договоров найма. Не все жильцы вовремя их продлевают", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, большая часть жильцов – это погорельцы, лишившиеся домашнего очага в результате пожаров. Проживают на Кирова, 27 и многодетные семьи, и молодежь, и пенсионеры. Большинство – работающие. При этом внутренний порядок и чистоту поддерживают на достойном уровне: не только в занимаемых комнатах, но и в коридорах, а также в общих для секций туалетах и душевых.

Сотрудники городского жилищного центра проконсультировали каждую семью в рамках поквартирного обхода о необходимости в кратчайшие сроки собрать документы и представить их в центр. Если основания для сохранения маневренного жилья по-прежнему в силе (то есть на поверку окажется, что иной недвижимости у жильцов нет и соцвыплат они не получали), то договоры будут продлены, чтобы люди могли проживать законно.

"Что касается обслуживания дома, несмотря на то, что большинство оплачивает счета за ЖКУ, здание на сегодня содержится неудовлетворительно. Это касается общедомового имущества. Жильцы не должны сами проводить сухую и влажную уборку, что сейчас и происходит. Мы запротоколировали и другие недочеты. Так, в коридорах требуется замена стекол в окнах и ламп в светильниках, сами они нуждаются в косметическом ремонте. Управляющая компания ООО "РЭК" откровенно недорабатывает. Будем обращаться к ее руководству с требованием выполнить взятые на себя обязательства", - отметила Дарья Шучалина.