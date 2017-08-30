Для перевозки детей междугородними маршрутами на микроавтобусах родители должны иметь при себе автокресло

30 августа 2017 года, 11:30 |
Фото: Global Look Press

Все дети до семи лет по правилам дорожного движения, действующих с июля 2017 года, должны перевозиться в легковых автомобилях в автокреслах. Об этом на прямой линии 29 августа напомнил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД управления МВД по Сыктывкару Владимир Покидко.

"Это касается и перевозки детей в микроавтобусах. Такие нередко используются на междугородних направлениях. Если водитель не может предоставить автокресло, оно должно быть у родителей, сопровождающих ребенка. Да, если сотрудники ГИБДД остановят такой автобус, ответственность будет нести водитель. Но родители должны в первую очередь заботиться о безопасности ребенка", - сказал он и отметил, что это не касается больших рейсовых автобусов.

На переднем сидении ребенок всегда должен ехать в автокресле. На заднем сидении можно использовать бустеры. Например, если ребенок крупный и купить автокресло подходящего размера невозможно. Но это не так безопасно.

"Использование адаптеров вовсе может, например, даже при резком торможении, привести к травме ребенка", - отметили представители ГИБДД.

Они напомнили, что штраф для физического лица за перевозку ребенка до семи лет без автокресла составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 20 тысяч рублей, а для юрлиц – 100 тысяч.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: ребенок, ПДД, пассажир, безопасность, бдд, автокресло
  Рубрика: Общество
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