Для перевозки детей междугородними маршрутами на микроавтобусах родители должны иметь при себе автокресло

Все дети до семи лет по правилам дорожного движения, действующих с июля 2017 года, должны перевозиться в легковых автомобилях в автокреслах. Об этом на прямой линии 29 августа напомнил командир отдельного батальона ДПС ГИБДД управления МВД по Сыктывкару Владимир Покидко.

"Это касается и перевозки детей в микроавтобусах. Такие нередко используются на междугородних направлениях. Если водитель не может предоставить автокресло, оно должно быть у родителей, сопровождающих ребенка. Да, если сотрудники ГИБДД остановят такой автобус, ответственность будет нести водитель. Но родители должны в первую очередь заботиться о безопасности ребенка", - сказал он и отметил, что это не касается больших рейсовых автобусов.

На переднем сидении ребенок всегда должен ехать в автокресле. На заднем сидении можно использовать бустеры. Например, если ребенок крупный и купить автокресло подходящего размера невозможно. Но это не так безопасно.

"Использование адаптеров вовсе может, например, даже при резком торможении, привести к травме ребенка", - отметили представители ГИБДД.

Они напомнили, что штраф для физического лица за перевозку ребенка до семи лет без автокресла составляет 3 тысячи рублей, для должностных лиц – 20 тысяч рублей, а для юрлиц – 100 тысяч.