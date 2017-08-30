В Ижемском районе зал ожидания у вертолетной площадки перестраивают из здания бывшей водонапорной башни

30 августа 2017 года, 9:12 | Ижемский
Фото из архивов ИА «Комиинформ»

По инициативе главы поселения Кипиево Вадима Рочева было решено убрать старое ветхое здание зала ожидания, а на его место перенести сруб бывшей водонапорной башни. Как рассказал В.Рочев, конструкцию из бруса силами местных жителей уже перевезли на территорию аэропорта.

"Здание мы сейчас ремонтируем. Кровля будет новая – профнастил для крыши приобретен на средства жителей. Общая сумма накоплений – 28 тысяч рублей. Снаружи планируем обшить здание вагонкой. Как будем благоустраивать его внутри, пока не решили. Скорее всего, займемся этим в следующем году", - рассказал он.

Принимать пассажиров (около 15 человек) помещение будет готово в октябре, к началу воздушного сообщения. В нем хотят поставить печку-"буржуйку", чтобы быстро отапливать небольшой зал.

Помимо этого для ожидающих хотят обустроить удобное крыльцо.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: зал ожидания, вертолет
  Рубрика: Общество
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