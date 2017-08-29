Участник марафона "Спасти ребенка" Павел Жучев из Удоры перенес пересадку костного мозга.

Как сообщили "Комиинформу" в детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила Добра", сейчас мальчик находится под чутким наблюдением московских врачей, продолжая лечение в отделении ТКМ РДКБ Москвы.

Сложная операция состоялась 15 августа. Донором Паши стала его мама. Типирование показало 100% совместимость.

Еще месяц предстоит лечение в отделении трансплантологии костного мозга, а потом ожидается амбулаторное лечение. Впереди наблюдение врачей, продолжение проводимой терапии и многократные поездки в Москву.

Напомним, Павел Жучев стал героем проекта "Спасти ребенка" в содружестве с ведущими СМИ региона в июле.

В мае мальчику поставили диагноз - идиопатическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание, обусловленное недостаточной функцией костного мозга.