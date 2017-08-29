Участник марафона "Спасти ребенка" Павел Жучев из Удоры перенес пересадку костного мозга

29 августа 2017 года, 17:28 | Сыктывкар, Удорский
Фото Антона Пархачёва

Участник марафона "Спасти ребенка" Павел Жучев из Удоры перенес пересадку костного мозга.

Как сообщили "Комиинформу" в детском некоммерческом благотворительном фонде "Сила Добра", сейчас мальчик находится под чутким наблюдением московских врачей, продолжая лечение в отделении ТКМ РДКБ Москвы.

Сложная операция состоялась 15 августа. Донором Паши стала его мама. Типирование показало 100% совместимость.

Еще месяц предстоит лечение в отделении трансплантологии костного мозга, а потом ожидается амбулаторное лечение. Впереди наблюдение врачей, продолжение проводимой терапии и многократные поездки в Москву.

Напомним, Павел Жучев стал героем проекта "Спасти ребенка" в содружестве с ведущими СМИ региона в июле.

В мае мальчику поставили диагноз - идиопатическая апластическая анемия. Это тяжелое гематологическое заболевание, обусловленное недостаточной функцией костного мозга.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: СМИ, медицина, коми, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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