Коми представила опыт по развитию биоэнергетики в Москве

Республика Коми представила опыт по развитию биоэнергетики на "Климатическом форуме городов России".

По приглашению правительства Москвы делегация республики приняла участие в форуме вместе с международными и российскими эксперты в области климата, экологии, природоохранной деятельности, инноваций и технологий, энергетической безопасности и других актуальных направлений в сфере сохранения климатического баланса. В рамках мероприятия состоялась насыщенная деловая программа, выставка инновационных и экологических решений российских регионов, тематические круглые столы и дискуссионные заседания по вопросам содействия климатической стабильности и проблемам взаимодействия бизнеса, власти и общества в сферах экологии и экономики. Поделились своим опытом в области экологически безопасных технологий и делегаты от Республики Коми.

"Республика Коми участвовала в "Климатическом форуме городов России" с целью продвижения экологически чистого использования местных древесных отходов в Республике Коми в рамках ликвидации экологической "горячей точки" Баренцева региона Ко-7 "Отходы деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности". Мы продемонстрировали участникам форума проект переработки древесных отходов в топливные пеллеты, имеющие помимо экологичности целый ряд преимуществ по сравнению с другими видами топлива. Развитие биоэнергетики на основе древесных отходов – одно из ключевых направлений повышения эффективности лесной промышленности региона, которому Правительство Республики Коми уделяет этому особое внимание. Наш проект заинтересовал как других делегатов, так и представителей крупных СМИ", – прокомментировал итоги форума заместитель начальника Управления лесной, легкой промышленности и машиностроения Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Андрей Кривошеин.

В рамках деловой выставки Форума была размещена экспозиция "Биоэнергетика в Республике Коми", где любой желающий мог ознакомиться с образцами продукции республиканских предприятий лесной промышленности, получить исчерпывающую информацию о преимуществах использования биотоплива (пеллет и брикетов) в энергетических целях, сообщает пресс-служба Минпрома РК.

***Форум – крупнейшее деловое мероприятие в сфере климатологии и экологии с участием международных и российских экспертов. Мероприятие проводилось в рамках деловой повестки Года экологии в России, объявленном в 2017 году президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Организатором Форума выступил Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В состав делегации помимо представителя Минпрома Республики Коми вошли директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева и московский партнер проекта – директор АНО Центр "Экологически чистое производство" Ян Цыганков.

***Проект развития биоэнергетики в Республике Коми реализуется с 2013 года. Он предусматривает перевод котельных в регионе с таких видов топлива как мазут и уголь на более экологичное – топливные пеллеты и брикеты, изготавливаемые из отходов деревообработки. Это позволит не только минимизировать ущерб окружающей среде, но и безопасно утилизировать древесные отходы, а также снизить затраты на топливо. На сегодняшний день в Коми более 50 котельных уже переведены на биотопливо, а к 2021 году Правительство республики планирует довести их количество до 96, что позволит сформировать устойчивый рынок сбыта.