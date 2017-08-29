Сыктывкарец, делавший ремонт пенсионерке, вынес из ее дома крупную сумму

29 августа 2017 года, 19:15 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Полицейскими Сыктывкара задержан подозреваемый в краже у пенсионерки 50 тысяч рублей.

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару поступило заявление от местной жительницы, 1945 года рождения. Женщина сообщила, что у нее похищены 50 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что хозяйка квартиры некоторое время назад договорилась с молодым человеком о проведении ремонтных работ в ее жилье. Пенсионерка была с ним знакома и ранее обращалась к нему за помощью.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сыктывкарец быстро вошел к пожилой женщине в доверие и узнал, где пенсионерка хранит крупную сумму денег. После чего стал небольшими частями похищать наличность. Пропажу денежных средств потерпевшая обнаружила уже когда тайник оказался пуст. Общая сумма похищенного составила 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Сыктывкарец, 1993 года рождения, задержан, получены признательные показания. Полицейским мужчина пояснил, что деньги потратил на собственные нужды.

В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: ремонт, кража
  Рубрика: Право
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